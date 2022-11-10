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Adanaspor'dan flaş Önder Karaveli kararı! Rüzgar gibi geçti

Adanaspor'un teknik direktör Önder Karaveli ile yolların ayrıldığı belirtildi

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 14:07
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Adanaspor'da Önder Karaveli dönemi bitti

Adanaspor'dan flaş Önder Karaveli kararı! Rüzgar gibi geçti
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Adanaspor'da göreve 6 hafta önce getirilen teknik direktör Önder Karaveli ile yolların ayrıldığı öğreğnildi.

Karaveli, geçen sezon Beşiktaş'ta kısa bir dönem teknik direktörlük yapmış, ardından Beşiktaş'ın alt yapısında görevlendirilmişti.

Adanaspor'dan teklif gelince ayrılan Karaveli, 27 Eylül'de imza atmıştı.

Karaveli, Adanaspor'la çıktığı 6 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti.

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