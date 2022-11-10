Adanaspor'dan flaş Önder Karaveli kararı! Rüzgar gibi geçti

Adanaspor'da göreve 6 hafta önce getirilen teknik direktör Önder Karaveli ile yolların ayrıldığı öğreğnildi.
Karaveli, geçen sezon Beşiktaş'ta kısa bir dönem teknik direktörlük yapmış, ardından Beşiktaş'ın alt yapısında görevlendirilmişti.
Adanaspor'dan teklif gelince ayrılan Karaveli, 27 Eylül'de imza atmıştı.
Karaveli, Adanaspor'la çıktığı 6 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti.
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