11 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Adanaspor'da 23. Eyüp Arın dönemi

Spor Toto 1. Lig ekibi Adanaspor'da Önder Karaveli'nin ayrılığının ardından takımın başına altyapı koordinatörü Eyüp Arın getirildi.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 19:34
Takip Et

Adanaspor'da Önder Karaveli'nin ayrılığının ardından takımın başına 23.kez Eyüp Arın getirildi

Adanaspor'da 23. Eyüp Arın dönemi
+
Aa
-

Spor Toto 1. Lig ekibi Adanaspor'da teknik direktör Önder Karaveli ile yollar ayrıldı.

Adanaspor'da takımın başına altyapı koordinatörü Eyüp Arın getirildi.

1996 yılında gençlik gelişim teknik sorumlusu olarak göreve başlayan Arın, 23. kez takımın başına getirildi.

Karaveli, kısa süren Adanaspor kariyerinde çıktığı 8 maçta 3 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
1
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
2
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
3
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
﻿Ümit Özdağ, Bahçeli hakkındaki sessizliğini bozdu! ''Kendisine verilen görevi yerine getiriyor''
4
﻿Ümit Özdağ, Bahçeli hakkındaki sessizliğini bozdu! ''Kendisine verilen görevi yerine getiriyor''
﻿Ümit Özdağ, Bahçeli hakkındaki sessizliğini bozdu! ''Kendisine verilen görevi yerine getiriyor''
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
5
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
﻿MEB’in yapacağı sınav için şaibe iddiası: Sorular elden ele dolaşıyor
6
﻿MEB’in yapacağı sınav için şaibe iddiası: Sorular elden ele dolaşıyor
﻿MEB’in yapacağı sınav için şaibe iddiası: Sorular elden ele dolaşıyor
﻿Van'da kar yağışı: Yollar beyaza büründü
7
﻿Van'da kar yağışı: Yollar beyaza büründü
﻿Van'da kar yağışı: Yollar beyaza büründü
﻿UEFA İrfan Can Kahveci'yi seçti
﻿UEFA İrfan Can Kahveci'yi seçti
﻿UEFA İrfan Can Kahveci'yi seçti
﻿Berber tıraşa 4 bin lira istedi, tartışma karakolda bitti
﻿Berber tıraşa 4 bin lira istedi, tartışma karakolda bitti
﻿Berber tıraşa 4 bin lira istedi, tartışma karakolda bitti
﻿Adanaspor'da 23. Eyüp Arın dönemi
﻿Adanaspor'da 23. Eyüp Arın dönemi
﻿Adanaspor'da 23. Eyüp Arın dönemi
﻿Uşak'ta eşi tarafından bıçaklanan yaşlı kadın hayatını kaybetti
﻿Uşak'ta eşi tarafından bıçaklanan yaşlı kadın hayatını kaybetti
﻿Uşak'ta eşi tarafından bıçaklanan yaşlı kadın hayatını kaybetti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.