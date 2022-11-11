﻿Adanaspor'da 23. Eyüp Arın dönemi

Spor Toto 1. Lig ekibi Adanaspor'da teknik direktör Önder Karaveli ile yollar ayrıldı.
Adanaspor'da takımın başına altyapı koordinatörü Eyüp Arın getirildi.
1996 yılında gençlik gelişim teknik sorumlusu olarak göreve başlayan Arın, 23. kez takımın başına getirildi.
Karaveli, kısa süren Adanaspor kariyerinde çıktığı 8 maçta 3 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.
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