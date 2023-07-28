Adanaspor'da Özhan Pulat dönemi

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktörlük görevine getirilen Özhan Pulat ile 1 yıllık anlaşma sağlandı.
Pulat'ın yardımcılıklarını Fatih Kavlak, Taner Tarımer, Nuri İhsan Erdoğan ve Yakup Zühtü Birinci yapacak. (AA)
Trendyol 1. Lig ekibi Adanaspor'un yeni teknik direktörü Özhan Pulat oldu.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktörlük görevine getirilen Özhan Pulat ile 1 yıllık anlaşma sağlandı.
Pulat'ın yardımcılıklarını Fatih Kavlak, Taner Tarımer, Nuri İhsan Erdoğan ve Yakup Zühtü Birinci yapacak. (AA)