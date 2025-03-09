Adanaspor'dan hastaneye kaldırılan Amadou Ciss açıklaması

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Solwie Energy Fatih Karagümrük maçında sakatlanan ve hastaneye kaldırılan Senegalli futbolcusu Amadou Ciss'in sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

ADANASPOR'DAN AÇIKLAMA

"Futbolcumuz Amadou Ciss, maçın son dakikalarında girdiği mücadele sonucu rakip oyuncuyla çarpışıp kısa süreli baygınlık geçirmiştir. Pozisyonun akabinde kulübümüz doktorları olaya müdahale etmiştir. Tedavi esnasında oyuncumuzun 2. Kez bayılması sonucu sahaya ambulans istenmiştir ancak görevlendirilen ambulans şöförü ve hemşirelerin görev yerlerinde bulunmaması, ambulansın sahaya geç girmesi herkesi derinden üzmüştür.

Yaşanan olayın ardından oyuncumuz tedbir amacıyla hastaneye kaldırılmış olup yapılan tetkikler sonucunda herhangi bir olumsuz durum olmadığı anlaşılmıştır. Öte yandan, maç esnasında yaşanan ‘Ambulans’ krizinde ihmali bulunanların takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiririz."