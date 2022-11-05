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Adanaspor-Pendikspor: 45 dakikada 5 gol

Spor Toto 1. Lig'de Adanaspor Pendikspor'u 3-2 yendi

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 18:24
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Adanaspor-Pendikspor maçı gol düellosuna sahne oldu

Adanaspor-Pendikspor: 45 dakikada 5 gol
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Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Adanaspor, sahasında Pendikspor'u 3-2 yendi.

Karşılaşmadaki bütün goller ilk yarıda atıldı. 

Goller Dk. 11 Jallow, Dk. 28 Burak Çoban, Dk. 40 Roche (Adanaspor), Dk. 33 Thuram, Dk. 42 Kappel'den (Pendikspor) geldi.

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