Adanaspor-Pendikspor: 45 dakikada 5 gol

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Adanaspor, sahasında Pendikspor'u 3-2 yendi.
Karşılaşmadaki bütün goller ilk yarıda atıldı.
Goller Dk. 11 Jallow, Dk. 28 Burak Çoban, Dk. 40 Roche (Adanaspor), Dk. 33 Thuram, Dk. 42 Kappel'den (Pendikspor) geldi.
Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Adanaspor, sahasında Pendikspor'u 3-2 yendi.
Karşılaşmadaki bütün goller ilk yarıda atıldı.
Goller Dk. 11 Jallow, Dk. 28 Burak Çoban, Dk. 40 Roche (Adanaspor), Dk. 33 Thuram, Dk. 42 Kappel'den (Pendikspor) geldi.
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