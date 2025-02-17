Adanaspor'un golü hakeme çarptı iptal oldu!

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Ümraniyespor ile Adanaspor 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrıldı. Karşılaşma sahalarımızda ender görülen bir an sahne oldu. Adanaspor futbolcusu Mirza Cihan'ın ceza sahası dışından attığı gol, topun hakeme çarptığı gerekçesiyle iptal edildi.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

6. dakikada Oğuzhan'ın pasında Andresi Ivan topla buluştu. Ivan'ın sert şutunda kaleci Cihan topu güçlükle çeldi.



26. dakikada Furkan Apaydın'ın Innocent'e kayarak müdahalesinde hakem Yusuf Ziya Gündüz, Furkan'a sarı kart gösterdi. 29. dakikada VAR uyarısıyla pozisyonu kenara gelerek izleyen hakem, sarı kartı iptal ederek Furkan'ı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

33.dakikada ceza yayının gerisinde topu alan Mirza Cihan'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Ancak hakem Yusuf Ziya Gündüz, topun kendisine çarparak kaleye gittiğini belirterek golü iptal etti.

49. dakikada savunmanın hatasında araya giren Benny, pasını Bardhi'ye aktardı. Bardhi'nin ceza sahası içinden yaptığı ortaya Poyraz Efe kafayla vurdu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

61.dakikada Benny rakiplerini geçerek ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun şutunda top direğe çarparak oyun alanına döndü.

82. dakikada Orkan'ın kullandığı köşe vuruşunda Candeias gelişine şutunu çekti. Top üstten az farkla auta çıktı.

85. dakikada Donkor'un ceza sahasına açtığı ortada Cikalleshi topu indirdi. Topla buluşan Endri Çekici tekrar Cikalleshi'ye pasını aktardı. Cikalleshi'nin şutunda savunmadan seken topu Metehan Altunbaş ağlara gönderdi. 1-1

ADANASPOR 1 ÜMRANİYESPOR 1

Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Kemal Mavi, Azad İlhan

Adanaspor: Nurullah Aslan, Feyzi Yıldırım, Fatih Kurucuk, Hasan Hatipoğlu, Oğuzhan Matur (Yusuf Can Esendemir dk.78), Mirza Cihan (Harun Alpsoy dk. 68), Isaac Donkor, Bonke Innocent (Endri Çekiçi dk.56), Daniel Candeias, Andrei Virgil Ivan (Metehan Altunbaş dk.68), Sokol Cikalleshi

Yedekler: Korcan Çelikay, Amadou Ciss, Loret Sadiku, Cem Güzelbay, Elias Durmaz, Orkan Çınar

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Dimitri Kevin Cavare, Tomislav Glumac, Burak Öksüz (Emre Kaplan dk.78), Mustafa Eser, Serkan Göksu, Engjell Hoti (Barış Ekincier dk66), Furkan Apaydın, Jurgen Bardhi (Yusuf Sertkaya dk.78), Poyraz Efe Yıldırım (Lucas Joao dk.78), Benny (Batuhan Çelik dk.90+5)

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Onur Yıldırım, Mehmet Güneş, Atalay Babacan, Yusuf Deniz Şaş,

Goller: Poyraz Efe Yıldırım (dk. 49) (Ümraniyespor), Metehan Altunbaş (dk.85) (Adanaspor)

Kırmızı kart: Furkan Apaydın (dk. 29) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Bonke Innocent, Hasan Hatipoğlu, Feyzi Yıldırım (Adanaspor), Benny, Poyraz Efe Yıldırım, Lucas Joao (Ümraniyespor)