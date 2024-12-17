Adanaspor’un hisseleri devredildi. Resmen açıkladılar

Kaynak: AA
Adanaspor’un hisseleri devredildi. Resmen açıkladılar

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor’un hisseleri devredildi. 19 yıldır Akgül ailesinde olan hisseler Ergin Göreli’ye devredildi.

Trendyol 1. Lig ekibi Adanaspor'da Akgül ailesinin hisselerinin Ergin Göleli'ye devredildiği duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada, Akgül ailesinin 19 yıldır Adanaspor'un bir parçası olduğu belirtildi.

Akgül ailesinin kulübe hizmet etmekten büyük gurur ve onur duyduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün itibarıyla Adanaspor'daki görevimizi tamamlayarak hisselerimizi Sayın Ergin Göleli'ye devretmiş bulunuyoruz. Adanaspor, bizim için sadece bir spor kulübü değil, aynı zamanda bir aile, bir tutku ve bir yaşam biçimi oldu. Görev süremiz boyunca kulübümüzün başarısı için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Bu yolda bizimle birlikte yürüyen, emek veren tüm yönetici, teknik direktör ve futbolcularımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Adanaspor'a olan sevgimiz ve bağlılığımız sonsuza dek sürecek. Bundan sonra da kulübümüzün her zaman yanında olacak maddi ve manevi desteğimizi sürdüreceğiz."

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