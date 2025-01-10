Adanaspor'un prensipte anlaştığı 2 forvet kente geldi

Kaynak: AA
Adanaspor'un prensipte anlaştığı 2 forvet kente geldi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un prensipte anlaştığı Arnavut forvet Sokol Cikalleshi ile Rumen forvet Andrei Ivan kente geldi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un prensipte anlaştığı Arnavut forvet Sokol Cikalleshi ile Rumen forvet Andrei Ivan kente geldi.

Uçakla Mersin'deki Çukurova Uluslararası Havalimanı'na gelen oyuncuları Adanaspor Başkan Yardımcısı Enes Ayhan ile taraftarlar karşıladı.

Meşaleler yakılarak karşılanan futbolcular taraftarlara üçlü çektirdi.

Ayhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, transfer çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

İnce eleyip sık dokuduklarını vurgulayan Ayhan, "Ivan ve Sokol bizim için Adana'ya gelen ilk 2 transferimiz. Umuyoruz ki Adanaspor camiası bu transferlerimizle hak ettiği yere en kısa zamanda ulaşacak. Biz çok heyecanlıyız. Güzel karekterde iki futbolcu ailemize katıldı. Umuyoruz başarılı bir sezon geçireceğiz." dedi.

Ayhan, pazartesi günü bir oyuncunun daha geleceği bilgisini verdi.

Sokol Cikalleshi de Adanaspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Cikalleshi, "Adana büyük bir camia. Ben ve Andrei her şeyimizi vereceğiz. İnşallah başarılı olacağız." dedi.

Andrei Ivan da çok gol atıp takıma katkı vermek istediğini dile getirdi.

Sporcular açıklamaların ardından Adana'ya hareket etti.

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