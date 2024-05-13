Adana'yı toz bulutları esir aldı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Afrika ve Suriye üzerinden gelecek toz taşınımına karşı kenti uyarmıştı.
Adana’da toz taşınımı 3 gündür etkili olurken, toz bulutlarının her yeri sardığı görüldü.
Dün yağan yağmurla birlikte Adanalılar rahat bir nefes alırken, bugün sabah tekrar toz bulutuyla karşılaştı.
Şehirde görüş mesafesi azalırken, toz taşınımı şehrin gri renge bürünmesine sebep oldu. Dışarıda işi olmayan vatandaşlar ise evden çıkmazken, toz taşınımı dron ile havadan görüntülendi.
İhlas Haber Ajansı’na konuşan Mehmet Döyüce, “Adana’da böyle bir havayı uzun zaman sonra ilk kez görüyorum. Hasta olduğum için eve gidiyorum.
Adana halkı olarak böyle bir havada evde kalmamız gerekiyor. Adana’da böyle bir havanın olması kötü oldu. Alışkın değiliz” diye konuştu.
Bahattin Metin isimli vatandaş, “Bende astım hastalığı var. Evden çıkmamamız lazım. Bu hava beni rahatsız ediyor.
Bir an önce kendimi eve atmak istiyorum” dedi.