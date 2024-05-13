Adana'yı toz bulutları esir aldı!

Adana'yı toz bulutları esir aldı!
Kaynak: İHA
Adana’da 3 gündür etkisini gösteren toz bulutu havadan görüntülendi. Dron ile görüntülenen kentte toz bulutu nedeniyle vatandaşlar dışarı çıkamadıklarını ifade etti.
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Adana'yı toz bulutları esir aldı! 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Afrika ve Suriye üzerinden gelecek toz taşınımına karşı kenti uyarmıştı.

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Adana'yı toz bulutları esir aldı! 2

Adana’da toz taşınımı 3 gündür etkili olurken, toz bulutlarının her yeri sardığı görüldü.

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Adana'yı toz bulutları esir aldı! 3

Dün yağan yağmurla birlikte Adanalılar rahat bir nefes alırken, bugün sabah tekrar toz bulutuyla karşılaştı.

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Adana'yı toz bulutları esir aldı! 4

Şehirde görüş mesafesi azalırken, toz taşınımı şehrin gri renge bürünmesine sebep oldu. Dışarıda işi olmayan vatandaşlar ise evden çıkmazken, toz taşınımı dron ile havadan görüntülendi.

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Adana'yı toz bulutları esir aldı! 5

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Mehmet Döyüce, “Adana’da böyle bir havayı uzun zaman sonra ilk kez görüyorum. Hasta olduğum için eve gidiyorum.

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Adana'yı toz bulutları esir aldı! 6

Adana halkı olarak böyle bir havada evde kalmamız gerekiyor. Adana’da böyle bir havanın olması kötü oldu. Alışkın değiliz” diye konuştu.

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Adana'yı toz bulutları esir aldı! 7

Bahattin Metin isimli vatandaş, “Bende astım hastalığı var. Evden çıkmamamız lazım. Bu hava beni rahatsız ediyor.

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Adana'yı toz bulutları esir aldı! 8

Bir an önce kendimi eve atmak istiyorum” dedi.

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