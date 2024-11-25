Adan'da silahlı saldırı... Yemek yerken başından vuruldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Adan'da silahlı saldırı... Yemek yerken başından vuruldu

Adana'da yemek yediği sırada motosiklet ile yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Abdulbasit Çamsar (17), başından vurularak ağır yaralandı.

Adana'da yemek yediği sırada motosiklet ile yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Abdulbasit Çamsar (17), başından vurularak ağır yaralandı. Olayda, mekan sahibi Halil Altın ise bacağına isabet eden kurşunla yaralandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi Bahçelievler Caddesi'nde meydana geldi. Kokoreç-şırdan satan iş yerine gelen Abdulbasit Çamsar, dışarıya kurulu tezgahta yemek yediği sırada motosiklet ile yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı.

AMBULANSLARLA HASTANEYE KALDIRILDI

Abdulbasit Çamsar başından, işletme sahibi Halil Altın ise bacağından yaralanırken, şüpheli motosikletle kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başından vurularak ağır yaralanan Çamsar ile ayağından yaralanan Altın, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Çamsar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polisin, olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Adan'da silahlı saldırı... Yemek yerken başından vuruldu

Adan'da silahlı saldırı... Yemek yerken başından vuruldu

Adan'da silahlı saldırı... Yemek yerken başından vuruldu

Adan'da silahlı saldırı... Yemek yerken başından vuruldu

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