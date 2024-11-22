Adani Grup'ta yolsuzluk suçlamaları sonrası dev kayıp

Hindistan’ın önde gelen iş insanlarından Gautam Adani’ye yönelik ABD hükümetinin yönelttiği yolsuzluk suçlamaları sonrasında, Adani Grubu büyük bir piyasa kaybı yaşadı. Adani Enterprises, şirketin ana bayrağı olan işletme, %20 oranında değer kaybederek, yalnızca bir gün içinde 9 milyar dolar kaybetti. ABD’li savcılar, Adani'nin yatırımcılardan ve bankalardan gizlediği 265 milyon dolarlık bir rüşvet planına dair suçlamalarda bulunmuştu. Grubun diğer şirketleri de toplamda 11 milyar dolar piyasa değerinden oldu.

Adani Ports and Special Economic Zone (APSEZ), grubun önemli bir başka şirketi, %13’ün üzerinde değer kaybı yaşayarak 4.5 milyar dolar kaybetti. Ayrıca, Adani’nin elektrik iletimi ve yenilenebilir enerji şirketleri de %20 oranında değer kaybetti.

KENYA İLE İPTAL OLAN ANLAŞMALAR

Bu değer kaybı, aynı zamanda Kenya’nın Adani Grubu ile yaptığı 2.6 milyar dolarlık enerji ve havaalanı anlaşmasını iptal etmesiyle derinleşti. Kenya Cumhurbaşkanı William Ruto, ulusal bir konuşmasında, Nairobi Uluslararası Havaalanı’nın genişletilmesi için yapılan 1.85 milyar dolarlık anlaşma ve 736 milyon dolarlık enerji hattı yatırımını "hemen iptal etme" talimatı verdiğini duyurdu.

ULUSLARARASI YÜKSELİŞ PLANI TEHLİKEDE

Kenya’daki anlaşmaların iptali, Adani Grubu’nu daha fazla zor durumda bıraktı. Bu durum, grubun ABD’deki ayrı bir dolandırıcılık suçlamasıyla başa çıkmaya çalışan ve uluslararası piyasalarda yeniden yükselme planları yapan Adani’nin şirketler grubu için büyük bir engel oluşturdu. Yatırımcıların güven kaybı, grup için büyük bir zorluk yaratabilir.