Adapazarı’nda korkunç kaza! Ağaca çarpan araç hurdaya döndü

Kaynak: İHA
Adapazarı’nda korkunç kaza! Ağaca çarpan araç hurdaya döndü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki ağaca çarptı. Kaza sonrası sıkışan sürücü ile yanında bulunan yolcu araçta sıkıştı.

Kaza, D-650 Adapazarı-Karasu yolu Yeni Atatürk Stadyumu mevkiinde meydana geldi. Y.E. idaresindeki 41 AVL 079 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.

Hurdaya dönen araçta sürücü Y.E. ile yanındaki 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

aw428499-01.jpg

aw428499-02.jpg

Son Haberler
Kubilay Kanatsızkuş'tan Süper Lig'de 3 buçuk yıl sonra gol
Kubilay Kanatsızkuş'tan Süper Lig'de 3 buçuk yıl sonra gol
Kanseri tetikleyen bu besinlerden uzak durun! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar
Kanseri tetikleyen bu besinlerden uzak durun! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar
Ümit Özdağ hakkında hazırlanan iddianamenin tüm detayları ortaya çıktı
Ümit Özdağ hakkında hazırlanan iddianamenin tüm detayları ortaya çıktı
Yolcu minibüsü kontrolden çıkıp şarampole devrildi: Yaralılar var
Yolcu minibüsü kontrolden çıkıp şarampole devrildi: Yaralılar var
Uğurcan Çakır için flaş Fenerbahçe iddiası
Uğurcan Çakır için flaş Fenerbahçe iddiası