Adapazarı’nda uyuşturucuya tepki gösteren mahalleli sokağı ulaşıma kapattı

Mahalle sakinleri, sokağa girişleri engelleyerek, bu faaliyetlerde bulunanların uzaklaştırılmasını talep etti.

Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemleri alarak mahalle halkını ikna etmeye çalıştı.

Saatler süren çabalar sonucu sokak yeniden ulaşıma açıldı.

"Evimizde Yaşamaya Korkuyoruz"

Mahalle sakinlerinden Musa Kaya, "35 yıldır bu mahallede yaşıyorum, ancak son 15 yıldır sorunlar arttı. Kaçak elektrik ve su kullanımı, uyuşturucu ticareti mahalleyi yaşanmaz hale getirdi. Yetkililerden yardım istiyoruz, evimizde bile güvende değiliz" diyerek duruma tepki gösterdi.

Kaya, polis karakolu ya da bekçi kulübesi talep ederek, sokaklarındaki huzursuzluğa son verilmesini istedi.