Adapazarı’nda uyuşturucuya tepki gösteren mahalleli sokağı ulaşıma kapattı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Adapazarı’nda uyuşturucuya tepki gösteren mahalleli sokağı ulaşıma kapattı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Karaköy Mahallesi'nde yaşayanlar, uyuşturucu ticareti, kaçak yapılaşma ve kaçak elektrik-su kullanımı iddiaları nedeniyle sokağı ulaşıma kapattı.

Mahalle sakinleri, sokağa girişleri engelleyerek, bu faaliyetlerde bulunanların uzaklaştırılmasını talep etti.

Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemleri alarak mahalle halkını ikna etmeye çalıştı.

Saatler süren çabalar sonucu sokak yeniden ulaşıma açıldı.

"Evimizde Yaşamaya Korkuyoruz"

Mahalle sakinlerinden Musa Kaya, "35 yıldır bu mahallede yaşıyorum, ancak son 15 yıldır sorunlar arttı. Kaçak elektrik ve su kullanımı, uyuşturucu ticareti mahalleyi yaşanmaz hale getirdi. Yetkililerden yardım istiyoruz, evimizde bile güvende değiliz" diyerek duruma tepki gösterdi.

Kaya, polis karakolu ya da bekçi kulübesi talep ederek, sokaklarındaki huzursuzluğa son verilmesini istedi.

aw278347-02.jpg

aw278347-03.jpg

Son Haberler
Elazığ-Pertek'te feribotunda suya düşen kadın kurtarıldı
Feribottan suya düşen kadın kurtarıldı
Kapaklı’da Kamyon elektrik direklerini devirdi, park halindeki araç zarar gördü
Kapaklı’da Kamyon elektrik direklerini devirdi, park halindeki araç zarar gördü
Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine roket saldırısı
Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine roket saldırısı
Beşiktaş ayrılığı açıkladı
Beşiktaş ayrılığı açıkladı
Galatasaray gol olup yağıyor. 40 dakikada 4 gol
Galatasaray gol olup yağıyor