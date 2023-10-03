Adar adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Adar isminin anlamını araştırıyor. Peki, Adar ne demek? Adar isminin anlamı nedir?
ADAR NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Adar ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Erginlik, olgunluk.
- Zaman, süre.
- Yandaş, omuzdaş, taraftar, arkadaş.
- Mart ayı.
ADAR İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Adar ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Adar adını koymak caizdir.