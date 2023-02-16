Adasoğanı bitkisi nefes darlığına iyi geliyor

İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan adasoğanı bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Adasoğanı diğer ismiyle scille bitkisinin nefes darlığını azaltarak bu rahatsızlığa iyi geldiğinin altı çizildi.

NEFES DARLIĞI NEDİR?

Nefes açlığı olarak da bilinen nefes darlığı, kişinin günlük aktivitelerini yapmasına engel olan ve yaşam kalitesini düşüren bir rahatsızlıktır.

NEFES DARLIĞI NEDEN OLUR? NEFES DARLIĞI BELİRTİLERİ

Nefes darlığı; nefesin yetmemesi, hava açlığı çekme, nefes nefese kalma gibi yakınmaların yanı sıra, önceden rahatlıkla çıkılabilen merdivenleri çıkarken soluksuz kalma, düz bir zeminde yürürken diğerleri kadar hızlı olamama, sık sık dinlenme ve soluklanma ihtiyacı hissetme gibi belirtiler ile kendini gösterir.

NASIL KULLANILIR?

Soğanın etli olan orta kısmı dilimlenerek kurutulur. Sonra dövülüp toz haline getirilir. Ev ilaçlarında çok dikkatli kullanılması gerekir.

ZARARI VAR MI?

Böbrek hastalarının kullanmaması gerekir. Uzun süre kullanılacak olursa “Albüminüri” yapar.

Acı ve zehirlidir. 7,5 gram adasoğanı öldürebilir. içerisinde "Scillarena glikozidi" vardır. Tazeyken kullanılmaz. Aksi halde zehirlenme ve kusmalara yol açar.