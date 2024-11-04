Adaylara kopya düzeneği sağlayan 3 kişi tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Adaylara kopya düzeneği sağlayan 3 kişi tutuklandı

Diyarbakır’da ‘Cımbız’ ismi verilen ehliyet sınavına adaylara kopya düzeneği sağladığı iddia edilen soruşturma 6 kişinin polisteki sorgusu tamamlandı. 20 bin lira menfaat sağladığı iddia edilen kişilerden 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır'da polisin operasyonunda, Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri (E-MTSK) sınavına girenlere en az 20 bin lira karşılığında kopya düzeneği temin ettiği belirlenen 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Bismil ilçesinde Bismil Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 1 Kasım günü 18.00'de yapılan E-MTSK sınavı öncesi, okul çevresinde "Cımbız" adı verilen operasyon düzenlendi. Operasyonda, 4 ayrı araç başında telefon ve kulaklık alışverişi yapan M.N. (32), M.A.T. (33), B.N. (24), M.A (20)., C.K. (19) ve F.N. (20) gözaltına alındı. Ehliyet sınavına girmek isteyenlere en az 20 bin lira karşılığında kopya düzeneği hazırladıkları belirlenen şüphelilerin üst ve araçlarında yapılan aramalarda 25 cep telefonu, 9 kulaklık, 5 bin 695 lira, 4 kopya düzeneği ve 3 kopya düzeneği için kullanılan iç çamaşırı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.N., M.A.T., ve B.N. tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

Adaylara kopya düzeneği sağlayan 3 kişi tutuklandı

Adaylara kopya düzeneği sağlayan 3 kişi tutuklandı

Adaylara kopya düzeneği sağlayan 3 kişi tutuklandı

Adaylara kopya düzeneği sağlayan 3 kişi tutuklandı

Adaylara kopya düzeneği sağlayan 3 kişi tutuklandı

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