Adaylığı kabul edilmeyen İlay Aksoy’un itirazına, İstanbul İl Başkanı Adem İpek'in cevabı: "Aynı baskıyı siz de kurabilirsiniz”

Demokrat Parti 15. Olağan Kongresi dün gerçekleştirildi. Genel İdare Kurulu Üyesi İlay Aksoy'un adaylığının kabul edilmemesi üzerine tartışmalar büyümüştü. Aksoy, "Bugün bu partide darbe yapıldı, sizin AK Parti'den hiçbir farkınız yok" diyerek tepkisini dile getirmişti. Tartışmalar devam ederken, Aksoy’un itiraz ettiği bir anda, İstanbul İl Başkanı Adem İpek’in “aynı baskıyı siz de kurabilirsiniz” söylemi tepki çekti.

AKSOY’UN ADAYLIĞI KABUL EDİLMEMİŞTİ

Demokrat Parti 15. Olağan Kongresi Meyra Palace Otel Kongre Salonunda yapıldı. Seçime Gültekin Uysal dışında Demokrat Parti'nin ekran yüzü olan İlay Aksoy Demokrat Parti Genel Başkanı olmak için aday olduğunu açıklamıştı. Ancak Aksoy’un adaylığı, ‘imzaların geri çektirilmesi’ iddiasıyla kabul edilmemişti. Aksoy, duruma sosyal medya hesabından tepki göstererek, "Herkes duysun ve bilsin!!! Bugün Demokrat Parti kongresinde AÇIK AÇIK DARBE YAPILDI. DELEGELERİN İRADELERİNE İPOTEK KOYULDU. Kendilerine "demokrat" diyenler demokrasiden zerre miskal nasip almamışlar." demişti.

İL BAŞKANINDAN AKSOY’A “AYNI BASKIYI SİZ DE KURABİLİRSİNİZ”

Kriz ise dün Salih Uzun ve Cemal Enginyurt'un istifa edecekleri bilgileri daha da büyümüştü. İlay Aksoy ise bugün yaptığı paylaşımda imzaların geri çektirilmesine karşı itiraz ettiği bir videoda, İstanbul İl Başkanı Adem İpek’in “aynı baskıyı siz de kurabilirsiniz” ifadelerini kullandığı görüldü. Aksoy, “Partimizin itibarı adına gerekli yasal işlemleri ben ve ekip arkadaşlarım başlatacağız.” ifadelerini kullandı.

“YASAL İŞLEMLERİ BEN VE EKİP ARKADAŞLARIM BAŞLATACAĞIZ”

Aksoy’un paylaşımının tamamı şu şekilde;

Dünkü yapılan Demokrat Parti 15.Olağan kongresinde yoğun baskılar sonucunda imzaların geri çektirildiğini söyledim. İstanbul İl Başkanı Adem İpek’in bizzat “aynı baskıyı siz de kurabilirsiniz” ifadeleri de bu durumu açıkça ortaya koymakta ve itiraf edilmektedir. Bu kongre antidemokratik ve usulsüz koşullarda yapılmıştır. Benim seçilme, delegelerimizin seçme hakkına, hür iradesine el konulmuştur. Partimizin itibarı adına gerekli yasal işlemleri ben ve ekip arkadaşlarım başlatacağız.