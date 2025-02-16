ADD Malatya’dan Atatürk’ü anma etkinliği düzenledi

Atatürk’ün Malatya’ya gelişinin 94 yılı nedeniyle düzenlenen etkinliğe Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yalçın Karatepe, CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, Malatya Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı İbrahim Güngör, CHP il, ilçe yöneticilerinin yanı ısıra ADD üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından ADD Malatya Şube Başkanı Yunus Millioğulları bir konuşma yaptı.

"ATATÜRK’ÜN ASKERLERİYİZ"

Millioğulları, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk Malatya’ya iki kez gelmiştir. İlki 13 Şubat 1931’de Malatya garında tüm Malatyalıların coşkusuyla karşılanmıştır. İkincisi 14 Kasım 1937’de gelmiştir. O dönem Sümerbank fabrikasının temeli henüz yeni atılmış, Mustafa Kemal orada denetlemelerde bulunmuş. Atatürk’ün yoktan var ettiği fabrikaları, eğitim için Köy Enstitüleri kurulması ve şimdi görüyoruz ki bunların birer birer satıldığını, eğitimin tarikatlara terkedildiğini ne yazık ki biz bugün beraber yaşıyoruz. Biz Atatürk’ün askerleriyiz. Biz Atatürk’ün kurduğu ülkenin kurucu iradesiyiz.”

PROF. DR. YALÇIN KARATEPE: "İŞİMİZİN ZOR YOLUMUZUN ÇOK UZUN OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Etkinliğe katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yalçın Karatepe ise etkinlikte şunları söyledi:

“Bu yolun yolcusu olan, bu topraklara ekilmiş olan Atatürk düşüncesinin mücadelesini birlikte veren iki akımın üyeleri olarak, temsilcileri olarak hem Atatürkçü Düşünce Derneği'nin üyeleri hem Cumhuriyet Halk Partisinin üyeleri olaraktan bir aradan olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İşimizin zor yolumuzun çok uzun olduğunu biliyoruz ama asla vazgeçmeyeceğiz ve bu işi başaracağımızı da biliyoruz. Türkiye’nin içinden geçtiği dönemin nasıl zorluklar yarattığını, cumhuriyet kazanımlarının nasıl bir bir yok edildiğini, Türkiye’nin hukuksuzluğa nasıl sürüklendiğini, hep beraber yaşayarak görüyoruz maalesef. Ama biz biliyoruz ki bugünlerin sonu yakın. Çok uzun zaman geçmeden yeniden Atatürkçü düşüncenin, Atatürk İlkelerinin bu ülkede hızla yeşereceğini, Türkiye Cumhuriyeti’ni hak ettiği yere taşımak için hızla büyüyeceğini biliyorum. Bu akşam birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum katıldığınız için teşekkür ederim.”

PLAKET SUNUMU VE MÜZİK DİNLETİSİ

Etkinlikte ADD Malatya Şubesi tarafından derneğe katkı sunan iş insanlarına ve destek verenlere plaket sunumu yapıldı. Ayrıca, Türk Halk Müziği sanatçısı İrfan Yılmaz, seslendirdiği türkülerle geceye renk kattı.