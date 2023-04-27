Addison’a dikkat!

Doç. Dr. Berna İmge Aydoğan, Addison hastalığıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu…

Addison’a dikkat!

Addison, kadın ve erkekte de görülebiliyor. Nadir olsa da bilinmesi gereken bir hastalık. İki böbreğin üzerinde yerleşmiş durumda bulunan adrenal bezlerin görevleri, hormon üretmek. Addison hastalığı, diğer adıyla adrenal yetmezlik, adrenal bezlerin (böbrek üstü bezleri) yeterli çalışmaması durumu. Doç. Dr. Berna İmge Aydoğan, Addison hastalığıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu…

ADDISON’UN BELİRTİLERİ

Kadınlarda koltuk altı ve genital bölge kıllanmasında azalma da addison hastalığının sık görülen belirtilerindendir. Bazı olgularda belirtiler, hayati risk taşıyan ciddiyette olabilir. Bu durum “adrenal kriz” olarak adlandırılıyor. Ciltte özellikle yüz, boyun, dudak içi gibi bölgelerde renk koyulaşması.

Diğer belirtiler ise şöyle:

Kas-eklem ağrıları,
Depresif duygudurum,
Kusma,
Bulantı,
Tuz açlığı,
Baş dönmesi,
İshal,
Karın ağrısı,
Sinirlilik
Halsizlik,
Güçsüzlük,


Adrenal krizdeki belirtiler ise şöyle:

Bayılma,
Yüksek ateş,
Güçsüzlük,
Karın ağrısı,
Bilinç bulanıklığı,
Bulantı-kusma.

Öne Çıkanlar
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Son Haberler
Erkeklerin sperm sayısı neden azalıyor? En büyük risk faktörleri neler? Sağlık
Erkeklerin sperm sayısı neden azalıyor? En büyük risk faktörleri neler?
Polonya Hava Yolları LOT Rus tenisçiyi uçağa almadı Dünya
Polonya Hava Yolları LOT Rus tenisçiyi uçağa almadı
Meyve tohumları neye iyi gelir Şifalı Bitkiler
Meyve tohumları neye iyi gelir
Seçim aracında AFAD kolileri görüntülenmişti. AKP'li Bakan Yanık kendini savundu Siyaset
Seçim aracında AFAD kolileri görüntülenmişti. AKP'li Bakan Yanık kendini savundu
Sigortalı konut sayısı 800 bin arttı Ekonomi
Sigortalı konut sayısı 800 bin arttı
Midibüs seyir halindeyken yandı Güncel
Midibüs seyir halindeyken yandı
Konsantrasyonu artıran 7 besin Şifalı Bitkiler
Konsantrasyonu artıran 7 besin