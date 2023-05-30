Adel ne demek? Adel isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Adel de son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Adel ne demek? Adel isminin anlamı nedir?

Adel ne demek? Adel isminin anlamı nedir?

Adel adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Adel isminin anlamını araştırıyor. Peki, Adel ne demek? Adel isminin anlamı nedir?

ADEL NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Adel ismi ne demek ve ne anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir:

- Soylu, asil.

ADEL İSMİ KUR’AN’DA GEÇİYOR MU?

Adel ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Adel adını koymak caizdir.

ADEL İSMİNİN KARAKTER ÖZELLİKLERİ NELER?

Adel isminde olanların yere sağlam basan kişilikleri vardır. Güçlü olmayı severler. Gücünü nerede ve ne zaman kime karşı kullanacağını iyi bilir.

Mükemmel olmayı ve görünmeyi severler.

Baskı altında olmayı sevmezler ve baskı altındayken dahi oldukça başarılıdırlar.

Sistemli, düzenli olmak onlar için çok önemlidir. Ancak bazı zamanlarda bu durum onları inatçı bir insan haline getirebilir. Zorlukları yenmeyi bilirler.

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