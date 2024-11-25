Adele sahnelere veda etti

36 yaşındaki Adele, Cumartesi akşamı, Las Vegas'taki Colosseum at Caesars Palace'ta son kez sahneye çıktı. "Weekends with Adele" adlı konser serisinin son gösterisi, şarkıcının kariyerinde önemli bir dönüm noktasıydı. Adele, geçtiğimiz Mart ayında sağlık nedenleriyle bazı konserlerini ertelemişti ve o dönemi "hayatımın en kötü yılı" olarak tanımladı. Bu zorlukları geride bırakarak, son konserinde sahneye çıktığında büyük bir rahatlama hissetti.

Adele, hayranlarına hitaben yaptığı konuşmada, Las Vegas'taki ikametini tercih etme nedenlerini açıklarken, "Sanırım turneleri çok sevmediğim için Vegas'ı seçtim," dedi. Ayrıca, oğlu Angelo'nun hayatını mümkün olduğunca normal tutmak için de bu kararı aldığını belirtti. Adele, Angelo'nun 12 yaşında olduğunu ve eski eşi Simon Konecki'den olduğunu hatırlattı.

Sahneye duygusal bir şekilde veda ederken, Adele, "Bu konserleri iptal etmem, kariyerimi sona erdirebilirdi. Eğer iptal etmeseydim, bu akşam burada, 100. gösterimi izliyor olamazdım," dedi. Ardından, oğlu Angelo ile birlikte sahnede bir araya geldi ve gözyaşları içinde birbirlerine sarıldılar. Bu anı, şarkıcı sosyal medya hesaplarında da paylaştı, bu da onun için özel bir anı ölümsüzleştirdi.

Konserin sonrasında Adele, aynı zamanda nişanlısı Rich Paul'a da teşekkür etti. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, Adele'in gösteri boyunca Rich Paul ve Angelo ile duygusal anlar yaşadığı görülüyor. Adele, sahneden inip her ikisini de kucaklayarak öptü.

Adele, Las Vegas konser serisinin bitmesinden dolayı üzüntüsünü dile getirirken, aynı zamanda gelecekle ilgili belirsizliğini de itiraf etti. "Bu ikamet sona erdiği için üzgünüm ama gerçekleştiği için çok mutluyum," dedi. Şarkıcı, ayrıca sahnede "Şu anda herhangi bir planım yok," diyerek, müzik kariyerine ara vereceğini ve bir süre sahneden uzak duracağını açıkladı.

Adele, Las Vegas ikametinin başlangıcını 18 Kasım 2022'de yapmıştı. Bu, onun 2017 yılına kadar süren dünya turnesinin ardından gerçekleştirdiği ilk konser serisi olmuştu. 2024 yılı Ağustos ayında, kısa bir ikamet kapsamında Münih'te de 10 konser vermeyi planlıyor. Ancak, Las Vegas'taki bu büyük finale kadar verdiği konserlerin ona duyduğu bağlılık, kariyerindeki en önemli anlardan biri olarak hatırlanacak.