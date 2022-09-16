Kas yaparak zayıflamak mümkün mü?

Uzmanlar, sütün her gün tüketilmesinin altını önemle çiziyor. Prof. Dr. Murat Baş “1 litre süt 32 gram protein içerir.” diyor ve ekliyor:

“Bu nedenle sütte bulunan proteinler, hücre ve dokuların oluşmasında, saç ve tırnakların gelişmesinde önemli rol oynamakta, büyüme ve gelişmeye büyük ölçüde katkı sağlamakta, kasların sağlıklı gelişmesine ve çalışmasına yardımcı olmakta”

SÜT TANSİYONDA DA ETKİLİ

Süt aynı zamanda fosfor, magnezyum, çinko ve selenyum gibi diğer birçok minerali içinde barındırıyor. Süt ürünleri proteinlerinin hipertansiyon, dislipidemi ve hipertansiyon üzerine direk pozitif etkileri bulunmakta. O proteinler aynı zamanda yağsız vücut kitlesini artırma ve obeziteyi azaltma aracılığıyla dolaylı yoldan metabolik sağlığı da iyileştiriyor.