Adem Asil Avrupa Şampiyonu oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Adem Asil Avrupa Şampiyonu oldu

Milli cimnastikçi Adem Asil, Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası All-Around Erkekler Finali'nde 82.398 puanla altın madalyanın sahibi oldu.

Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Adem Asil, bireysel genel tasnifte altın madalya kazandı.

ALTIN MADALYANIN SAHİBİ OLDU

Leipzig kentindeki fuar alanında organize edilen şampiyonanın 4. gününün akşam seansında erkekler bireysel genel tasnif finali yapıldı. Yer aleti, kulplu beygir, halka, atlama masası, paralel bar ve barfikste serilerini sunan Adem Asil, elde ettiği 82.398 puanla altın madalyanın sahibi oldu.

Adem Asil, 2023'te Antalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da bireysel genel tasnifte altın madalya kazanmıştı.

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