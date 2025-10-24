Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda mücadele eden Adem Asil, erkekler bireysel halka aletinde gümüş madalya kazandı.
Endonezya’nın başkenti Cakarta'da düzenlenen organizasyonun altıncı gününde erkekler bireysel halka aleti finali yapıldı.
Elemelerde 14.466 puan toplayarak dördüncü sıradan finale yükselen Asil, 14.566 puanla ABD'li Donnell Whittenburg'ün (14.700) arkasında ikinciliği elde etti.
26 yaşındaki milli jimnastikçi, halka aletinde 2022'deki dünya şampiyonasında kazandığı altın madalyadan sonra bu kez gümüş madalya aldı.
Türkiye Milli Takımı, Adem Asil'in podyumuyla 2025 Dünya Artistik jimnastik Şampiyonası'nı tek madalyayla tamamladı.