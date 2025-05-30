Adem Asil'den bir altın madalya daha

Kaynak: AA
Adem Asil'den bir altın madalya daha

Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Adem Asil, bireysel halka aletinde altın madalya kazandı.

Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nın 5. gününde erkekler bireysel halka aleti finali yapıldı.

Elde ettiği 14.400 puanla altın madalyanın sahibi olan Adem Asil, Leipzig'teki organizasyonda ikinci kez kürsünün en üst basamağında yer aldı.

Aynı puanı alan Yunan cimnastikçi Eleftherios Petrounias da halka aletinde Adem Asil ile altın madalya elde etti.

Dün erkekler bireysel genel tasnif finalinde de altın madalya kazanan Adem, 2023'te Antalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da hem halka hem de bireysel genel tasnifte kürsünün en üstünde yer almayı başarmıştı.

Adem, Avrupa Şampiyonası'ndaki madalya sayısını 11'e çıkardı.

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