Adem Çağlayan ile Bursaspor kalesini gole kapadı

TFF 3. Lig’de adım adım şampiyonluğa ilerleyen Bursaspor, oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin övgüsünü kazandı.

Teknik direktörlük görevine Adem Çağlayan’ın gelmesinin ardından oyun anlayışı değişen yeşil-beyazlılar, yeni sisteme hemen adapte olurken, Mehmet Yiğit ve Tahacan Velioğlu tandeminin yanı sıra Furkan Saki ile başarılı bir savunma direnci gösterdi.

KALESİNİ GOLE KAPATTI

Çağlayan’ın ilk kez takımın başında çıktığı Kırşehir FK karşılaşmasını taraftarı önünde 4-0’lık skorla geçen Bursaspor, İstanbul temsilcisi Bulvarspor’u da aynı sonuçla mağlup etti. Timsah, 21. hafta erteleme müsabakasında da Kahramanmaraşspor’u penaltı golüyle 1-0 yendi.

2.LİG'E MERHABA DİYECEK

Orta sahada Sedat Cengiz'in skor ve asist katkısı sağladığı Bursaspor'un savunma hattı ise farklı şekilde dikkat çekiyor. Adem Çağlayan’ın öğrencileri, son 3 maçta kalesini gole kapatırken kaydettiği 9 golle de farklı bir görüntü ortaya koydu. En yakın rakibinden 7 puan önde olan Bursaspor, ikinci sırada yer alan Karşıyaka'nın Kahramanmaraşspor önünde yaşayacağı bir kayıp sonrası, 23 Elazığ FK karşısında galibiyetle ayrılması halinde TFF 2. Lig’e 'Merhaba' diyecek.