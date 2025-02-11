Adem Eren Kabak Gençlerbirliği’ne transfer oldu

Kaynak: AA
Adem Eren Kabak Gençlerbirliği’ne transfer oldu

Gençlerbirliği ara transferde kadrosuna kattığı oyuncuyu açıkladı. Ankara ekibi, Adem Eren Kabak ile sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, orta saha oyuncusu Adem Eren Kabak'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, TÜMOSAN Konyaspor'un oyuncusu Adem Eren Kabak ile kiralık olarak sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Meram Kara Kartallar Spor Takımı'nın altyapısında futbola başlayan 24 yaşındaki oyuncu, kariyerinde; TÜMOSAN Konyaspor, Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor, Bucaspor 1928, Şanlıurfaspor ve son olarak Adanaspor formalarını terletti.

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