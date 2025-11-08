Serie A ekibi Atalanta'da Ademola Lookman ile ilgili kriz devam ediyor. Marsilya maçında teknik direktörü Ivan Juric ile tartışma yaşayan Nijeryalı futbolcudan yeni bir hamle geldi.

ADEMOLA LOOKMAN GALATASARAY'I HEYECANLANDIRDI

Yıldız oyuncu, Atalanta'yı sosyal medya hesabından takipten çıktı. Nijeryalı oyuncu, aynı zamanda İtalyan ekibiyle ilgili paylaşımlarını da sildi.

Ayrıca bugün İtalyan basınında yer alan birçok haberde, Galatasaray'ın gündeminde olan Lookman'ın, sarı-kırmızılılara transfer olmaya sıcak baktığı ve büyük olasılıkla önümüzdeki hafta Süper Lig devine haber göndererek görüşmelere başlayacağı aktarıldı.

Bu gelişmenin ardından, sosyal medyada birçok Galatasaray taraftarları yaptığı paylaşımda mutluluklarını ve heyecanlarını dile getirdi.