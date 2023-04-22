Adenit, lenf düğümlerinin iltihaplanması olarak tanımlanan bir tıbbi durumdur. Lenf düğümleri, vücudun bağışıklık sistemi ile ilgili birçok önemli işleve katkıda bulunan lenfatik sistemin bir parçasıdır. Peki, Adenit nedir? Adenit belirtileri neler?

ADENİT NEDİR?

“Adenit”, bez iltihabı anlamına gelir. “Adenit” terimi, vücudun farklı bölgelerindeki bezlerin enfeksiyonu veya iltihabını ifade eder. Bezler, salgı üreten dokulardır ve lenf bezleri, ter bezleri, tiroid bezleri, pankreas bezleri gibi farklı türleri vardır. Adenit genellikle lenf bezlerinde görülür ve bu durum, vücudun enfeksiyonlara veya diğer hastalıklara karşı savunmasını artıran bağışıklık sistemi tepkisine bağlı olarak ortaya çıkabilir. Adenit, ağrı, şişlik, hassasiyet ve kızarıklık gibi semptomlara neden olabilir. Tedavi genellikle enfeksiyonun nedenine yöneliktir ve antibiyotikler, anti-enflamatuar ilaçlar ve diğer tedaviler gibi çeşitli yöntemler kullanılabilir.

ADENİT ÇEŞİTLERİ NELER?

Adenit, farklı bezlerin enfeksiyonu veya iltihabını ifade eden genel bir terimdir. Bu nedenle, adenitin farklı çeşitleri vardır. İşte bazı adenit türleri:

Lenfadenit: Bu, lenf bezlerindeki enfeksiyon veya iltihaplanma durumudur. En sık görülen adenit türüdür.

Tiroidit: Tiroid bezindeki enfeksiyon veya iltihaplanma durumudur.

Sialadenit: Tükürük bezlerindeki enfeksiyon veya iltihaplanma durumudur.

Mezenterik adenit: Bağırsakların lenf bezlerindeki enfeksiyon veya iltihaplanma durumudur.

Bartholin bezleri adeniti: Bartholin bezleri olarak bilinen genital bölgedeki bezlerdeki enfeksiyon veya iltihaplanma durumudur.

Pankreatit: Pankreas bezindeki enfeksiyon veya iltihaplanma durumudur.

Apandisit: Bu, kör bağırsağın bir uzantısı olan apandisindeki enfeksiyon veya iltihaplanma durumudur.

Bu sadece bazı adenit türlerinin örnekleridir. Adenit, farklı bezlerde meydana gelebilir ve enfeksiyonun nedenine, semptomlara ve tedaviye bağlı olarak farklı isimler alabilir.