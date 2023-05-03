Adet Düzensizliği Tedavisi nasıl olmalı?

Editör: Erkavim Yıldırım

Normal adet düzeni adetin başlangıcından diğer adetin başlangıcına kadar olan süredir ve buna siklus denir. Siklus 21-35 gün arası olmalıdır. Kanama süresi ise 2-7 gün arası normal olarak kabul edilir. Bu süreden daha uzun süren kanamalar ve 21-35 gün arası süreçten daha seyrek ya da daha sık olan kanamalar adet düzensizliği olarak adlandırılır. Adet düzesizliklerinin en ileri boyutu “amenore” de, hiç adet görememe durumundan bahsedilir. Genç kızlığa girişim, 15 ile 16 yaşındadır ve hala adet görememiş olması durumunda mutlaka nedenlerinin araştırılması gerekir. Bazı nedenlerde menopoz, emzirme dönemlerinde adet görülmez.

NEDEN OLUR?

Kötü beslenme

Stres ve depresyon

Döl yatağını ilgilendiren herhangi bir olay

Hormonları etkileyebilecek tümörler

Uterin Polipleri veya Miyomları

Doğum Kontrol Hapları

Antidepresan Kullanımı

Karaciğer Sirozu

Diyabet

Sistemlik Lupus

Hormonal düzensizlik

Yumurtalık kistleri

Rahim içerisindeki bazı lezyonlar, tümörler

Aşırı kilo alımı veya verimi

Ağır egzersizler

ADET GECİKMESİNİN NEDENLERİ

Gebelik

Mekansal değişiklik

Aylık ya da üç aylık korunma iğneleri veya kola uygulanan hormon çubuklarının içerdiği hormonların yan etkisi

Stres

Mevsimsel değişiklik

Miyomlar

Spiral, doğum kontrol hapı, aylık ya da üç aylık korunma iğneleri ve kola uygulanan hormon çubukları (Kanamanın fazla olmasına da neden olabilirler)

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Öncelikle adetin 3. veya 5. gününde hormonal profile bakılır. Düzenleyici hormonal haplarla adet çok kolay bir şekilde düzene oturtulabilir fakat bu ilaçlar yüzde 100 çözüm değildir. Kişinin hormonları normal çıkarsa yaşam tarzına göz atılmalıdır. Örneğin kişinin kilo problemi varsa kilo verdirilmesi gerekir. Aynı şekilde aşırı derecede kilo kaybı varsa bu konuda bir yönlendirme yapılmalıdır. Aşırı stres ya da depresyon mevcutsa psikolog veya psikiyatriste yönlendirilmelidir. Çok nadiren polip, miyom gibi durumlarda ameliyat uygulanmaktadır.