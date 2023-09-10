Adet düzensizliği tedavisi nasıl yapılmalı?
Kadınların en önemli sorunlarından biri adet düzensizliğidir. Adet düzensizliği olan kadınlar nasıl bir tedavi uygulama yöntemi seçmeli? İşte o bilgiler…
Editör: Naim Arıoğlu
Normal adet düzeni adetin başlangıcından diğer adetin başlangıcına kadar olan süredir ve buna siklus denir. Siklus 21-35 gün arası olmalıdır. Kanama süresi ise 2-7 gün arası normal olarak kabul edilir. Bu süreden daha uzun süren kanamalar ve 21-35 gün arası süreçten daha seyrek ya da daha sık olan kanamalar adet düzensizliği olarak adlandırılır. Adet düzesizliklerinin en ileri boyutu “amenore” de, hiç adet görememe durumundan bahsedilir. Genç kızlığa girişim, 15 ile 16 yaşındadır ve hala adet görememiş olması durumunda mutlaka nedenlerinin araştırılması gerekir. Bazı nedenlerde menopoz, emzirme dönemlerinde adet görülmez.
ADET DÜZENSİZLİĞİ NEDEN OLUR?
Doğum Kontrol Hapları
Antidepresan Kullanımı
Karaciğer Sirozu
Diyabet
Sistemlik Lupus
Hormonal düzensizlik
Yumurtalık kistleri
Rahim içerisindeki bazı lezyonlar, tümörler
Aşırı kilo alımı veya verimi
Ağır egzersizler
Kötü beslenme
Stres ve depresyon
Döl yatağını ilgilendiren herhangi bir olay
Hormonları etkileyebilecek tümörler
Uterin Polipleri veya Miyomları
ADET GECİKMESİNİN NEDENLERİ
Mekansal değişiklik
Gebelik
Stres
Mevsimsel değişiklik
Aylık ya da üç aylık korunma iğneleri veya kola uygulanan hormon çubuklarının içerdiği hormonların yan etkisi
ARA KANAMALAR
Serviks enfeksiyonları
Miyomlar
Spiral, doğum kontrol hapı, aylık ya da üç aylık korunma iğneleri ve kola uygulanan hormon çubukları (Kanamanın fazla olmasına da neden olabilirler)
ADET DÜZENSİZLİĞİ NASIL TEDAVİ EDİLMELİ?
Öncelikle adetin 3. veya 5. gününde hormonal profile bakılır. Düzenleyici hormonal haplarla adet çok kolay bir şekilde düzene oturtulabilir fakat bu ilaçlar yüzde 100 çözüm değildir.
Kişinin hormonları normal çıkarsa yaşam tarzına göz atılmalıdır. Örneğin kişinin kilo problemi varsa kilo verdirilmesi gerekir. Aynı şekilde aşırı derecede kilo kaybı varsa bu konuda bir yönlendirme yapılmalıdır. Aşırı stres ya da depresyon mevcutsa psikolog veya psikiyatriste yönlendirilmelidir.
Çok nadiren polip, miyom gibi durumlarda ameliyat uygulanmaktadır.