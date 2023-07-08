Adet gecikmesi nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?

Editör: Erkavim Yıldırım

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor. İnsanların korkulu rüyası olan adet gecikmesiyle ilgili detayları internet kullanıcıları arama motorlarında aratmaya sürdürüyor. Bu hastalıklardan birisi olan adet gecikmesiyle ilgili detaylar

ADET GECİKMESİ NEDİR?

Herhangi bir sağlık problemi olmayan her kadın 21 ila 35 gün süre zarfında ya da ortalama olarak 28 gün günde bir adet döngüsünü (menstrüasyon dönemini) yaşar. Bir periyot dönemi yaklaşık olarak 2 ila 7 gün arasında seyreder. Vücuttaki hormonların harmonisi menstrüasyon döneminin düzenini şekillendiren en mühim faktördür. Bu döngünün dışında yaşanan sapmalar (minimum 7 gün) adet gecikmesi olarak adlandırılır. Bu döngü pek çok farklı nedenden sekteye uğrayabilir ve gecikmeler yaşanabilir. Adet gecikmesinden bahsedebilmemiz için, adet başlangıcını minimum 7 gün süreyle geçmiş olması gerekmektedir.

ADET GECİKMESİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Yoğun karın ve bel ağrısı çekmeniz,

Hamile kalma potansiyalinizin olması,

Evde yapılan bir gebelik testinin hamile olduğunuz sonucunu göstermesi,

İki düzenli periyodu kaçırmanız ve altındaki etken nedeni bilmemeniz,

16 yaşına kadar regliyi görmemeniz,

14 yaşına kadar göğüslerinizin büyümemesi ya da kasık tüylerinin gelişmemesi adet gecikmesinin belirtilerindendir.

ADET GECİKMESİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Kişinin âdet kanamasının 7 gün ve daha uzun süreyle kesilmesi âdet gecikmesi olarak tanımlanır.

Dolayısıyla kişi bu şikayetle hekime başvurduğunda hekim öncelikle hastanın anamnezini alır. Kişinin âdet düzenini sorgular. Ardından hekim, kişinin genel sağlık durumunun ve hormonal dengesinin araştırılması için hastayı muayene eder ve ek tetkikler ister. Laboratuvar testlerinin yanı sıra bazı durumlarda radyolojik görüntüleme tetkiklerinin yapılmasını isteyebilir. Âdet gecikmesine yol açan odak hastalığın tanısının koyulmasıyla birlikte tedavi aşamasına geçilir. Bu noktada tedavi, odak hastalığa göre pek çok farklı yöntemle yapılabilir.

Eğer siz de âdet gecikmesi yaşıyorsanız, sağlık kontrollerinizi yaptırmak için en yakın sağlık kuruluşuna başvurmayı ihmal etmeyin.