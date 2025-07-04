Adet geciktirici ilaçlarla ilgili uzmanlardan kritik uyarılar

Kadınlar, tatil planları, düğünler veya önemli etkinlikler gibi özel durumlarda adet döngülerini ertelemek için sıklıkla adet geciktirici ilaçlara başvurdu.

Uzmanlar, bu ilaçların bilinçsiz ve sık kullanımının ciddi sağlık riskleri taşıyabileceği konusunda uyardı.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzman görüşleri, bu ilaçların alışkanlık haline getirilmemesi gerektiğini net bir şekilde ortaya koyuyor.

Adet geciktirici ilaçlar, genellikle progesteron hormonu içeren preparatlar aracılığıyla rahim iç duvarının dökülmesini engelleyerek adet kanamasını geciktirdi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları, bu ilaçların genellikle beklenen adet tarihinden 3-4 gün önce kullanılmaya başlanması gerektiğini belirtti.

Uzmanlar, “Ailesinde kanser öyküsü bulunanlar, emziren anneler, gebelik şüphesi olanlar, meme kanseri hastaları veya anormal kanaması olan kadınlar bu ilaçları asla kullanmamalı” diyerek ciddi bir uyarıda bulundu.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Yakın zamanda The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism dergisinde yayımlanan bir çalışma, progesteron bazlı adet geciktirici ilaçların uzun süreli kullanımının hormonal dengesizliklere yol açabileceğini gösterdi.

Araştırma, bu ilaçların sık kullanımının östrojen-progesteron dengesini bozarak adet düzensizliklerine, göğüs hassasiyetine ve hatta kan pıhtılaşma riskine neden olabileceğini ortaya koydu. Ayrıca, İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden Dr. Susan Walker, adet geciktirici ilaçların yalnızca kısa süreli ve doktor kontrolünde kullanılması gerektiğini vurguladı.

Dr. Walker, “Bu ilaçlar, rahim iç tabakasını etkileyerek geçici bir çözüm sunar, ancak yumurtlama döngüsüne müdahale etmediği için doğum kontrol yöntemi olarak kullanılmamalı” dedi.

YAN ETKİLER VE RİSKLER

Adet geciktirici ilaçların yaygın yan etkileri arasında mide bulantısı, baş ağrısı, duygusal dalgalanmalar, meme hassasiyeti ve cilt sorunları yer aldı. Daha ciddi durumlarda ise, özellikle ailesinde tromboz (kan pıhtılaşması) öyküsü olan kadınlarda damar tıkanıklığı riski artabiliyor.

DOĞAL YÖNTEMLER GÜVENİLİR Mİ?

Bazı kadınlar, limon suyu, sirke, maydanoz çayı veya adaçayı gibi doğal yöntemlerle adet geciktirmeyi deniyor.

ABD’deki Mayo Clinic’ten Kadın Sağlığı Uzmanı Dr. Jennifer Ashton, bu yöntemlerin bilimsel olarak güvenilir olmadığını ve etkilerinin kişiden kişiye değişebileceğini belirterek, “Doğal yöntemler, hormonal denge üzerinde sınırlı bir etkiye sahip ve genellikle güvenilir sonuçlar vermez. Üstelik, bilinçsizce kullanılan bitkisel ürünler alerjik reaksiyonlara veya başka sağlık sorunlarına yol açabilir” dedi.

BİLİNÇLİ KULLANIM ŞART

Adet geciktirici ilaçlar, tatil veya özel etkinlikler için pratik bir çözüm gibi görünse de, uzmanlar bu ilaçların alışkanlık haline getirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Bilimsel veriler ve uluslararası uzman görüşleri, bu ilaçların bilinçsiz kullanımının hormonal dengeyi bozabileceğini ve ciddi sağlık riskleri taşıyabileceğini gösterdi.

Kadınların, adet döngülerini düzenlemek için mutlaka bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanına danışmaları ve doğal yöntemlere başvurmadan önce doktor onayı almaları önerildi.