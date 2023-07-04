Adet öncesi gerilim sendromu nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Op. Dr. Baylar yaptığı açıklamada, Premenstrüel Gerilim Sendromunun sadece ovülasyonlu sikluslarda görüldüğünü ve 30 yaşın üstünde sıkça rastlanan şikayetleri kapsadığını belirterek, bu durumun kadınlarda adetten 10-12 gün önce başlayıp adetle birlikte son bulduğunu vurguladı.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sedat Baylar Premenstrüel Gerilim Sendromu şikayetlerinin 3 grupta toplandığını belirtti.

ADET ÖNCESİ GERGİNLİK SENDROMU (PMS) NEDİR?

Premenstrüel sendrom; adetten hemen önceki dönemde kadınların memelerinde şişlik oluşması, karında gaz şikayeti, halsiz kalınması durumu, kilo alımı, enerji azlığı, baş ağrısı, depresif ruh hali, gerginlik ve huzursuzluk gibi belirtilerle kendini gösteren ve yaşam kalitesini etkileyen bir durumdur.

Adet kanamaları başlamadan 10 gün kadar öncesinden görülmeye başlanabilir hatta adetten hemen önce şiddetlendiği görülür ve birkaç gün kala veya adet görülmesiyle birlikte sona erer.

Adet gören kadınlarda bu durumla sıklıkla karşılaşılır hatta bunun oranı araştırmalara göre %12 kadardır. Fakat her kadında aynı şikayetlere neden olmayabilir veya bir şikayetin birinde şiddeti fazlayken diğerinde daha az görülebilir veya hiç görülmeyebilir. Bu şikayetler kişiden kişiye değişiklik gösterir. Bunun nedeni kişilerin fiziksel ve ruhsal farklılıklarıdır.

Bazen şikayetler o kadar şiddetlidir ki, kişinin günlük yaşamını etkileyebilecek seviyeye gelir.

Şikayetlerin günlük yaşamı klinik veya sosyal açıdan etkileyebilecek kadar şiddetli olması psikiyatrik bir rahatsızlığa doğru ilerleme olduğunu gösterir. Bu psikiyatrik rahatsızlığa Premensturel Disforik Bozukluk veya Geç Luteal Faz Bozukluğu adı verilir.

ADET ÖNCESİ GERGİNLİK SENDROMUNUN (PMS) BELİRTİLERİ NELERDİR?

Baş ağrıları hatta bazen migren atakları,

Depresyon hali,

Uykusuzluk,

Konsantre olmakta güçlük çekme,

Çarpıntı,

Şiddetli eklem ağrıları,

Bulantı veya kusma,

Bazı şeylere çok kolay şekilde sinirlenme,

Suç işlemeye eğilimin artması,

İntihara meyilli olma durumu,

Duygusal anlamda kırılgan olma durumu,

Öncelikle karın bölgesinde ve göğüslerde olmak üzere tüm vücutta şişlik ve ağrı oluşması,

Enerji azlığı yani halsiz kalma durumu,

Kabızlık,

İştah artması veya azalması,

Kilo alma,

Ses veya kokulara karşı hassasiyetin artması,

Ciltte yağlanma ve bunun sonucunda da akne oluşumu,

Sıcak basmaları,

Aşırı uykuya meyilli olma,

Ağlama isteğidir.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

-İlaçla tedavi yöntemleri

-Doğum kontrol hapları

-Ağrı kesici-iltihap giderici ilaçlar

-GnRH analogları

-Rahimin alınması

-Beslenme

-Egzersiz

-Stresin azaltılması