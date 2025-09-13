Adeta lüks araç mezarlığı! Binlerce araç burada çürüyor

Binlerce lüks otomobil sahipleri tarafından kaderine terk edildi. Ferrari, Lamborghini, Porsche gibi servet değerindeki araçlar Dubai’de zamana yenik düşüyor. İşte detaylar…


Birleşik Arap Emirlikleri nde her yıl neredeyse 2-3 bin lüks araç sahipleri tarafından kaderine terk ediliyor. Üstelik üstü toz tutan araçlar arasında sınırlı üretim olan Ferrariler, Lamborghiniler ve Porschelar bulunuyor.


Bu araçların birçoğu havaalanı otoparklarında yol kenarında ya da kapalı garajlarda bırakılarak, çürümeye terk edilmiş araçlar…

Dubai’de sıklıkla yaşanan bu durumun altında yatan sebep ise borç yükü. Şeriat kanunları ile yönetilen bir ülke olması gereğince kredi borcunu ödemeyenler hapis cezasıyla karşı karşıya kalabiliyor. Bu nedenle yabancı uyruklu bir çok çalışan mali sıkıntıya düştü zaman ülkeden kaçmayı tercih ediyor.

