Adeta yıllara meydan okuyor: Nefise Karatay’ın güzellik sırrı şaşkına çevirdi

Hem oyunculuk hem de sunuculuk yaparak ekranlarda yer alan Nefise Karatay, fit görüntüsüyle adeta genç kızlara taş çıkartıyor.

2012 yılında iş insanı Yusuf Day ile dünyaevine giren Karatay’ın bu birlikteliğinden Maya adını verdiği bir kızı dünyaya geldi.

GENÇ MANKENLERE TAŞ ÇIKARIYOR

Bir dönem magazin gündeminden düşmeyen eski manken Nefise Karatay, kızı Maya ile birlikte yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. 1997 yılında Türkiye güzeli seçilen ünlü manken görünümüyle genç mankenlere taş çıkarıyor.

Son olarak sosyal medya hesabından spor yaptığı anları paylaşan Nefise Karatay, fit görünümünün sırrını açıkladı. Haftada üç gün fitness iki gün cardio yaptığını söyleyen Nefise Karatay güzellik sırrını verdi.

Karatay, "Makyajla uyumamaya dikkat ederim, kötü alışkanlıklarım yok, yüz yogası yapıyorum ve düzenli spor yapıyorum. Bütün yaşam tarzı olarak dikkat etmek gerekiyor" diyerek güzelliğini koruma yöntemlerini paylaştı.