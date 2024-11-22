Adeta yıllara meydan okuyor! Şenay Gürler güzellik sırrını ilk kez açıkladı

Avrupa Yakası'nda hayat verdiği 'Fatoş Akın' karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Şenay Gürler, birçok başarılı projede yer aldı.

CESUR SAHNELERİ İLE UZUN SÜRE KONUŞULDU

Son olarak Netflix'te yayınlanan ve başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı Tam Bir Centilmen filmi ile izleyicisinin karşısına çıkan ünlü oyuncu filmdeki cesur sahneleri ile uzun süre konuşuldu.

GÜZELLİK SIRRINI AÇIKLADI

58 yaşındaki Şenay Gürler'in yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çekiyor. Gürler, güzellik sırrını verdi.

Ünlü oyuncu 'Hareketli yaşıyorum ve spor yapıyorum' diyerek genç kalmasını bunlara bağladı.