İmamoğlu'na özgürlük mitingi... Katılımcılar alana alınmaya başladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu'na özgürlük mitingi... Katılımcılar alana alınmaya başladı

CHP'nin Maltepe Miting Alanın'da yapacağı buluşma için katılımcılar alana alınmaya başladı.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için Saraçhane'de ve ülkedeki protestolara ara verilirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel Maltepe Miting Alanı'nda buluşulacağınız açıklamıştı.

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Bugün gerçekleştirilecek miting için adalet arayışında olan katılımcılar alanı doldurmaya başladı.

MALTEPE MİTİNG ALANINA NASIL GİDİLİR?
Maltepe Miting Alanı'ndaki büyük miting için Maltepe Sahili'nden geçen İETT otobüs hatları;

133T - TUZLA - BOSTANCI

16D - ALTKAYNARCA / PENDİK - KADIKÖY

222 - PENDİK - KADIKÖY

E-9 - BOSTANCI - SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI

R1 - UZUNÇAYIR - MALTEPE SAHİL PARKI

Maltepe Miting Alanı'na en yakın İDO vapur durağı;

V1 - PENDİK - BOSTANCI vapuru

Maltepe Miting Alanı'na en yakın tren istasyonu;

HALKALI- GEBZE tren hattı - Maltepe İstasyonu veya Süreyya Plajı İstasyonu

Maltepe Miting Alanı'na en yakın metro durağı;

M4 - KADIKÖY - KARTAL metro hattı - Huzurevi Metro İstasyonu

Marmaray

Ayrılık Çeşme durağında indikten sonra metroya aktarma yapılır. Metroda Maltepe durağında indikten sonra yürüyerek Maltepe miting alanına gidilir.

Metrobüs

Uzunçayır durağında indikten sonra Ünalan metrosuna aktarma yapılır. Tavşantepe istikametindeki metro ile Maltepe durağında inilir. Yürüyerek Maltepe miting alanına gidilir.

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