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Löw'ün döneceği tarih belli oldu

Almanya Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Joachim Löw 18 ay aradan sonra futbola dönmeye hazırlanıyor.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 17:03
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Adı birçok kez Fenerbahçe ile anılan Löw, yeniden sahalara döneceği tarihi resmen açıkladı

Löw'ün döneceği tarih belli oldu
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Löw, Alman basınına yaptığı açıklamada yeniden çalışmak için hazır olduğunu söyledi. Alman hocanın adı çok uzun süre Fenerbahçe ile anılmıştı.

Almanya Milli Takımı'ndan ayrıldıktan sonra 1.5 yıldır herhangi bir yerde görev yapmayan Löw, geçtiğimiz yaz ayında Fenerbahçe ile görüşmüştü. Ali Koç'un çok uzun süre ikna etmeye çalıştığı ve birkaç kez görüştüğü Löw, Türkiye'ye gelmemişti.

Alman teknik adam ülkesinde yayın yapan Kicker'a konuştu. 62 yaşındaki Löw, "Futbola dönmek için kendimi yeniden motive hissediyorum. Geçtiğimiz aylarda durum böyle değildi ancak artık çekici bir teklif alırsam buna hazırım ve harekete geçerim" dedi.

Löw, yaklaşan Dünya Kupası'nı işaret ederek, "Uzun bir aradan sonra Dünya Kupası'nı sahada hoca olarak değil de bir yabancı olarak yaşamak istiyorum. Bu sebeple de henüz iş aramadım. Dünya Kupası'nın ardından teklifleri dinleyeceğim" ifadelerini kullandı.

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