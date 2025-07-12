Adı Fenerbahçe ile anılan Jadon Sancho imzayı atıyor

Manchester United'dan ayrılmaya hazırlanan ve Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olan İngiliz futbocu Jadon Sancho'nun yeni takımının belli olduğu öğrenildi.

La Stampa'nın haberine göre 25 yaşındaki yıldız Juventus ile kişisel şartlarda anlaşma sağladı.

Juventus cephesi transferi tamamlamak için Manchester United'a 10 milyon euro + 5 milyon euroluk teklifte bulunurken Sancho'nun da ayrılık için 4.3 milyon sterlinlik bir fesih tazminatı talep ettiği öne sürüldü.

Geçen sezonu Chelsea'da kiralık geçiren Sancho 5 gol, 10 asistlik performans sergilemişti.