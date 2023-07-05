Adı Galatasaray ile anılan Di Maria eski takımına gidiyor

Juventus'tan ayrılan Angel Di Maria, Benfica'ya gidiyor. Galatasaray ile de anılan Arjantinli yıldız, yarın Portekiz ekibiyle sözleşmeyi imzalayacak.

Adı Galatasaray ile anılan Di Maria eski takımına gidiyor

Adı Galatasaray ile anılsa da Juventus'tan ayrılan Arjantinli yıldız Angel Di Maria, eski takımına geri dönüyor. Arjantinli, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor.

YARIN İMZALIYOR
Kariyerinde Benfica ile Avrupa'ya adım atan Angel Di Maria, Portekiz ekibiyle her konuda anlaşma sağladı. Angel Di Maria'nın yarın sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi. 35 yaşındaki futbolcunun Portekiz temsilcisiyle 1 yıllık mukavele yapacağı kaydedildi.

DÜNYA KUPASINI KAZANMIŞTI
Geride bıraktığımız sezonda İtalyan devi ile toplam 40 maça çıkan Angel Di Maria 8 gol, 7 asistlik katkı vermişti. Tecrübeli futbolcu, Arjantin ile 2022 Dünya Kupası'nda zafere ulaşmıştı.

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