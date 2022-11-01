Bilim insanları, 'gezegen katili' denilen en tehlikeli asteroid ile ilgili uyarı yayınladı

Sputnik'te yer alan habere göre, ABD'li bilim insanları, 8 yıldan sonra ilk defa keşfedilen ve 'potansiyel olarak en tehlikelisi' olarak tanımlanan bir dev asteroidin Dünya yakınlarından geçeceği konusunda bir uyarı yayınladı.



Araştırmacılar, '2022 AP7' olarak adlandırılan asteroidin 1.5 kilometre genişliğinde olduğunu ve herhangi bir çarpma durumunda potansiyel etkisinin birden fazla kıtada hissedileceğini söyledi.

Keşfi açıklayan makalenin baş yazarı olan, Carnegie Bilim Enstitüsü Dünya ve Gezegenler Laboratuvarı astronomu Scott Sheppard, "Şimdiye kadar, yaklaşık bir kilometre çapında, 'gezegen katilleri' dediğimiz bir boyutta, Dünya'ya yakın iki büyük asteroit bulduk" ifadelerini kullandı.

Ancak bilim insanlarına göre, sadece 2022 AP7, Dünya için potansiyel olarak tehlikeli bir yörüngeye sahip.

Dünya ile Venüs arasında olduğu için tespit edilmesi zorlaşan 'Gezegen katili', Güneş'in hassas optiklerini yakacağı için James Webb veya Hubble gibi son teknoloji ürünü yörünge teleskopları tarafından da tespit edilememişti.

'2022 AP7', Şili'deki Cerro Tololo Inter-Amerikan Gözlemevi'nde bulunan 4 metrelik Victor M. Blanco teleskopunun Karanlık Enerji Kamerasını kullanarak ortaya çıkarıldı.

"Muhtemelen benzer boyutlarda Dünya'ya yakın yalnızca birkaç asteroit kalmıştır" diyen Sheppard, çoğunun Dünya'yla asla çarpışmayacak rotalara sahip olduğunu söyledi. Öte yandan, son keşfedilen '2022 AP7'nin ise Dünya'ya ne zaman ciddi bir tehlike oluşturacağı ise belirsiz.