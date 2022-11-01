1 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Bilim insanları, 'gezegen katili' denilen en tehlikeli asteroid ile ilgili uyarı yayınladı

Bilim insanları, 'gezegen katili' denilen en tehlikeli asteroid ile ilgili uyarı yayınladı

ABD'li bilim insanları, "potansiyel olarak en tehlikelisi" olarak tanımlanan bir asteroidle ilgili uyarı yayınladı.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 17:10
Takip Et

Adı 'gezegen katili' Bilim insanları, keşfedilen en tehlikeli asteroid ile ilgili uyarı yayınladı

Bilim insanları, 'gezegen katili' denilen en tehlikeli asteroid ile ilgili uyarı yayınladı
+
Aa
-

Sputnik'te yer alan habere göre, ABD'li bilim insanları, 8 yıldan sonra ilk defa keşfedilen ve 'potansiyel olarak en tehlikelisi' olarak tanımlanan bir dev asteroidin Dünya yakınlarından geçeceği konusunda bir uyarı yayınladı.

Araştırmacılar, '2022 AP7' olarak adlandırılan asteroidin 1.5 kilometre genişliğinde olduğunu ve herhangi bir çarpma durumunda potansiyel etkisinin birden fazla kıtada hissedileceğini söyledi.

Keşfi açıklayan makalenin baş yazarı olan, Carnegie Bilim Enstitüsü Dünya ve Gezegenler Laboratuvarı astronomu Scott Sheppard, "Şimdiye kadar, yaklaşık bir kilometre çapında, 'gezegen katilleri' dediğimiz bir boyutta, Dünya'ya yakın iki büyük asteroit bulduk" ifadelerini kullandı.

Ancak bilim insanlarına göre, sadece 2022 AP7, Dünya için potansiyel olarak tehlikeli bir yörüngeye sahip.

Dünya ile Venüs arasında olduğu için tespit edilmesi zorlaşan 'Gezegen katili', Güneş'in hassas optiklerini yakacağı için James Webb veya Hubble gibi son teknoloji ürünü yörünge teleskopları tarafından da tespit edilememişti.

'2022 AP7', Şili'deki Cerro Tololo Inter-Amerikan Gözlemevi'nde bulunan 4 metrelik Victor M. Blanco teleskopunun Karanlık Enerji Kamerasını kullanarak ortaya çıkarıldı.

"Muhtemelen benzer boyutlarda Dünya'ya yakın yalnızca birkaç asteroit kalmıştır" diyen Sheppard, çoğunun Dünya'yla asla çarpışmayacak rotalara sahip olduğunu söyledi. Öte yandan, son keşfedilen '2022 AP7'nin ise Dünya'ya ne zaman ciddi bir tehlike oluşturacağı ise belirsiz.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan önce tweet attı sonra apar topar sildi. Sildiği tweette ne yazıyordu
1
﻿Erdoğan önce tweet attı sonra apar topar sildi. Sildiği tweette ne yazıyordu
﻿Erdoğan önce tweet attı sonra apar topar sildi. Sildiği tweette ne yazıyordu
﻿İsmail Saymaz'dan bomba Mahir Ünal iddiası. İstifanın perde arkasını açıkladı
2
﻿İsmail Saymaz'dan bomba Mahir Ünal iddiası. İstifanın perde arkasını açıkladı
﻿İsmail Saymaz'dan bomba Mahir Ünal iddiası. İstifanın perde arkasını açıkladı
﻿AKP’nin yeni Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in teröristbaşı Öcalan’ı övdüğü görüntüler ortaya çıktı
3
﻿AKP’nin yeni Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in teröristbaşı Öcalan’ı övdüğü görüntüler ortaya çıktı
﻿AKP’nin yeni Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in teröristbaşı Öcalan’ı övdüğü görüntüler ortaya çıktı
﻿Meksika’da öğrenciler araçları ateşe verdi
4
﻿Meksika’da öğrenciler araçları ateşe verdi
﻿Meksika’da öğrenciler araçları ateşe verdi
﻿Alev alev yanan TIR'ını park alınan çekti faciayı önledi
5
﻿Alev alev yanan TIR'ını park alınan çekti faciayı önledi
﻿Alev alev yanan TIR'ını park alınan çekti faciayı önledi
﻿29 Ekim mesajı nedeniyle dinci gruplar tarafından hedef alınmıştı. Deniz Demir'in eşi kim çıktı
6
﻿29 Ekim mesajı nedeniyle dinci gruplar tarafından hedef alınmıştı. Deniz Demir'in eşi kim çıktı
﻿29 Ekim mesajı nedeniyle dinci gruplar tarafından hedef alınmıştı. Deniz Demir'in eşi kim çıktı
﻿'Uyuşturucu paralarını cari açık finansmanında kullandılar' demişti... Emniyet ve Jandarma’dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
7
﻿'Uyuşturucu paralarını cari açık finansmanında kullandılar' demişti... Emniyet ve Jandarma’dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
﻿'Uyuşturucu paralarını cari açık finansmanında kullandılar' demişti... Emniyet ve Jandarma’dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
﻿Bakan Çavuşoğlu Kırım Tatarlarının lideri Kırımoğlu ile görüştü
﻿Bakan Çavuşoğlu Kırım Tatarlarının lideri Kırımoğlu ile görüştü
﻿Bakan Çavuşoğlu Kırım Tatarlarının lideri Kırımoğlu ile görüştü
﻿Uzmanı uyardı. Okul çağı çocuklarındaki enfeksiyonlara dikkat
﻿Uzmanı uyardı. Okul çağı çocuklarındaki enfeksiyonlara dikkat
﻿Uzmanı uyardı. Okul çağı çocuklarındaki enfeksiyonlara dikkat
﻿Yıkım çalışmaları esnasında faciadan dönüldü
﻿Yıkım çalışmaları esnasında faciadan dönüldü
﻿Yıkım çalışmaları esnasında faciadan dönüldü
﻿Bolu'da inşaat kazısında bulunan lahit incelemeye alındı
﻿Bolu'da inşaat kazısında bulunan lahit incelemeye alındı
﻿Bolu'da inşaat kazısında bulunan lahit incelemeye alındı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.