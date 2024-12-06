Adı kara para aklama soruşturmasında geçiyordu! Eylül Öztürk boşanma kararı aldı

2017 yılında evlenen çiftin, sıkça boşanma haberleriyle gündeme gelmesine rağmen, daha önce herhangi bir resmi açıklama yapmamışlardı.

EYLÜL ÖZTÜRK’TEN ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA

Bir süredir Amerika’da yaşayan çiftin ayrılığıyla ilgili beklenen açıklama nihayet geldi. Eylül Öztürk, kişisel hesabından yaptığı paylaşımda, "Zamanı geldiğinde resmi olarak boşanacağım" dedi.

"EVLERİ VE İŞLERİ AYIRMA KARARI ALDIM"

Öztürk, açıklamasında şunları da ekledi:

"Daha önce sizlere, bir şey olursa bunu paylaşacağımı söylemiştim. Dün Kenan ile evleri ve işleri ayırma kararı aldım. Şu anda bulunduğum durum nedeniyle boşanma işlemlerini henüz başlatamıyorum, ancak zamanı geldiğinde bu da resmi olarak çözülecek. Amerika'da her şey üst üste geldi, bu yüzden daha iyi olacağıma inanıyorum."

"HERKESİN HAKKINDA HAYIRLISI OLSUN"

Öztürk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yeni bir ev alıyorum, orada kendime bir düzen kurup biraz zaman tanımak istiyorum. Çocuklarla da düzenli olarak görüşeceğim. Yanımda görürseniz şaşırmayın ama durum bu şekilde. Herkesin hakkında hayırlısı olsun, konunun fazla uzamasını istemiyorum. Sözde süslü kelimelere de gerek yok, durum böyle. Umarım beni anlamışsınızdır."

MAL VARLIKLARINA EL KONULMUŞTU

Dilan-Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından, Eylül Öztürk'ün de aralarında olduğu 14 sosyal medya fenomeninin mal varlığına, kara para soruşturması kapsamında el konulmuştu.