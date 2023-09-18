Günlük konuşma dilinde çok sık kullanılan ‘adı karışmak’ deyiminin anlamı; iyi karşılanmayan bir olayla ilgisinin bulunduğu, o olaya karıştığı söylenmektir.
Örnek cümle: Soygun işine Ali'nin de adının karıştığı söyleniyor. Doğru mu?
Adı karışmak deyiminin anlamı nedir? Adı karışmak deyimiyle ne anlatılmak isteniyor?
Günlük konuşma dilinde çok sık kullanılan ‘adı karışmak’ deyiminin anlamı; iyi karşılanmayan bir olayla ilgisinin bulunduğu, o olaya karıştığı söylenmektir.
Örnek cümle: Soygun işine Ali'nin de adının karıştığı söyleniyor. Doğru mu?