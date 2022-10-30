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Adı soyadı aynı olan 178 kişi sinema salonunda buluştu

Japonya’nın başkenti Tokyo’da, dün düzenlenen bir toplantıya katılan 178 kişinin de adı ve soyadı aynıydı.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 15:22
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Adı soyadı aynı olan 178 kişi sinema salonunda buluştu

Adı soyadı aynı olan 178 kişi sinema salonunda buluştu
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2005’te ABD’nin New York kentinde ‘164 Martha Stewart’ın elde ettiği rekoru kırmak amacıyla 178 Hirokazu Tanaka bir araya geldi. Üç yaşında olanı da vardı 80 yaşında olanı da. Biri de Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek için yapılan denemeye katılmak için Vietnam’dan Japonya’ya uçtu.

Tanaka Hirokazu Birliği’nin rekor kırmak için bir sinema salonunda düzenlediği buluşmada üzerlerinde isim ve soyadları yazılı tişörtler bulunan 178 erkek, ‘kural gereği’ beş dakika süreyle aynı salonda oturdu. Guinness temsilcisi, ”Tebrikler” dediğinde salondan alkışlar yükseldi.

Birliği kuran, kendisiyle aynı isim ve soyadındaki kişilerin iletişim bilgilerine ulaşan ve daha önce iki kez adaşlarını bir araya getirmeye çalışan ancak başarısız olan Hirokazu Tanaka (53), ”Hayalim gerçek oldu” dedi.

TAKMA ADLARIYLA TANITILDILAR

Toplantıya katılan her Hirokazu Tanaka’nın bir takma adı vardı ve salona girerken lakapları da okundu. Güneş gözlüğü, triatlon, sakız, küpe sadece birkaçı…

‘İtfaiyeci’ Hirokazu Tanaka, ”Bunun için anne-babama teşekkür etmeliyim” derken, ‘Küpe’ Hirokazu Tanaka (46), ”Bu Martha Stewartlara karşı büyük bir rekabet değildi aslında. Onlar bu rekora öncülük etti” ifadelerini kullandı.

Guinness Rekorlar Kitabı’na göre sadece ön adları aynı olan en kalabalık buluşma Bosna Hersek’te oldu. 2017’de 2 bin 325 Ivan bir araya geldi.

ABD’li iş kadını ve TV sunucusu Martha Stewart’ın adını ve soyadını taşıyan 164 kadın, 20 Eylül 2005’te onun programının setinde buluşmuştu.

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