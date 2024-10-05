Adı ‘yağcılık’ tarihine altın harflerle kazınacak! Erdoğan için öyle şeyler söyledi ki…

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Beşiktaş AKP İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Uraloğlu’nun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için söylediği sözler dikkat çekti.

Erdoğan’ın her alana yetişmeye çalıştığını söyleyen Bakan Uraloğlu, Erdoğan’a teşekkür etti. Erdoğan ile arasında geçen diyalogları anlatan Uraloğlu, “Sayın Cumhurbaşkanım, şöyle bir programımız var, bir açılışımız var, uygun görürseniz bir video mesajla ya da canlı bağlantıyla katılın. "Yok, bunu yerinde yapmamız lazım" diyor. Yani birçok zaman o yerinde yapmamıza da fırsat bulamıyor onu da söyleyeyim ama o heyecanı yaşamış oluyor” ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANIMI HEPİMİZDEN ÇOK ÇALIŞIYOR"

Erdoğan’ın gayreti konusunda çalışma arkadaşlarına sık sık örnekler verdiğini belirten Abdulkadir Uraloğlu, "Sürekli anlatıyorum. ‘Bunu Cumhurbaşkanımıza da anlattım’, diyorum ki; arkadaşlar ben hepinizden çok çalışıyorum, kendi bakanlıktaki arkadaşlarıma. Siz eğer derseniz ki ‘yok biz senden çok çalışıyoruz', o zaman hepimiz Cumhurbaşkanımıza bakalım o hepimizden çok çalışıyor" diye konuştu.