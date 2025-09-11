Adı 'Yasa dışı bahis' operasyonuna karıştı! Ünlü fenomen Tolunay Ören’e 3 yıl hapis şoku

Kaynak: İHA
Adı 'Yasa dışı bahis' operasyonuna karıştı! Ünlü fenomen Tolunay Ören’e 3 yıl hapis şoku

Sosyal medya fenomenlerine dair başlatılan 'Yasa dışı bahis' operasyonunda adı geçen fenomen Tolunay Ören’e hapis şoku. Ören için 3 yıla kadar hapis talebinde bulunuldu.

Sosyal medya fenomeni Tolunay Ören'e yönelik yasa dışı şans oyununa ait reklam içeriklerini sosyal medyasında paylaşarak reklamını yaptığı ve takipçilerini teşvik ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

68c26f90078c6543.webp

ŞÜPHELİ SIFATIYLA YER ALDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ‘suçtan zarar gören' sıfatıyla, Tolunay Ören ise ‘şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Promosyon kodu veren bağlantı ile takipçilerini oyun oynamaları için teşvik ettiği belirtildi. Hazırlanan iddianamede, Tolunay Ören'in yasa dışı şans oyununa ait reklam içeriklerini sosyal medyasında paylaşarak yasa dışı şans oyunun reklamını yaptığı, siteye ait promosyon kodu veren bağlantı ile takipçilerini oyun oynamaları için teşvik ettiği aktarıldı.

fenomen-tolunay-oren-hakkinda-iddianame-hazirlandi-hapis-talebi.webp

Ayrıca, söz konusu site uygulamasında kullanıcıların belirli bir miktar karşılığında kasa açılımı adı altında oyun oynayarak oyun içi kozmetik ürünü olan skin veya item olarak adlandırılan eşyaya sahip oldukları, bu skin veya itemlerin maddi değerinin olduğu, oyun içerisinde yatırılan miktarın çok altında veyahut çok üstünde bir maddi değere sahip skin ve itemleri kazanabildikleri ve bu skin ve itemleri nakde çevirerek şansa dayalı bir şekilde haksız kazanç elde edildiği anlatıldı.

t.webp

AYLIK KAZANCI DUDAK UÇUKLATTI

Şüpheli Tolunay Ören'in ifadesine, aylık kazancının 250-300 bin lira olduğunu söyleyerek, ‘'Ben hiçbir zaman yasa dışı bahis kumar ya da bu tarz oyunlar oynamadım ve oynatmadım. Yapılan paylaşımlarımda hiçbir zaman yasa dışı bahis ya da sanal kumar benzeri oyunları oynamayı teşvik edici paylaşımlarda bulunmadım. Paylaşımlarda amacım kimseyi yasa dışı bahse teşvik etmek ya da sanal bahse teşvik etmek değildir. Ben buradan hiçbir kazanç sağlamıyorum. Ben bu oyunun reklamını hesabımdan yaptığım için oyun sitesinden oyun içi itemler sabit kalmaktadır. Ben bunların satışı yapamıyorum. Ben bu paylaşımlarımın suç olduğunu bilmiyordum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum'' ifadelerini kullandı.

uj.webp

3 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Tolunay Ören'in ‘yetkisiz olarak karşılığı nakit olan şans oyunlarını reklam ve teşvik etmek' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

uuj.webp

Son Haberler
Habertürk, Show TV ve Blomberg HT'ye kayyum atanmıştı... TMSF'den ilk açıklama
Habertürk, Show TV ve Blomberg HT'ye kayyum atanmıştı... TMSF'den ilk açıklama
Limon suyundan kat ve kat daha faydalı! Mikroplara son veriyor, kan şekerini terazi gibi tutuyor
Limon suyundan kat ve kat daha faydalı! Mikroplara son veriyor, kan şekerini terazi gibi tutuyor
Kapkaç ve yağma suçundan aranıyorlardı! 2 firari hükümlü yakalandı
Kapkaç ve yağma suçundan aranıyorlardı! 2 firari hükümlü yakalandı
50 yaşındaki engelli birey uğradığı saldırı sonrası hayatını kaybetti
50 yaşındaki engelli birey uğradığı saldırı sonrası hayatını kaybetti
Süleyman Turan, İYİ Parti’ye geri döndü
Süleyman Turan, İYİ Parti’ye geri döndü