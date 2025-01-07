Adidas, Mercedes-AMG PETRONAS ile Formula 1'e giriyor

Adidas, Mercedes-AMG PETRONAS F1 Takımı ile çok yıllı bir ortaklık kurarak motor sporlarına ilk adımını attı. Formula 1’in hızla büyüyen kitlesine hitap eden bu ortaklık, adidas’ın 75 yıllık sporcu deneyimini en üst seviyeye taşıyor.

Takım için özel olarak tasarlanan kıyafet, ayakkabı ve aksesuar serileri, hem performansı hem de şıklığı bir araya getiriyor. Pilotlar, mühendisler ve mekanik ekipler için hazırlanan ekipmanlar, her bir rolün ihtiyaçlarına göre optimize edilecek. Ayrıca, taraftarlar için sınırlı sayıda ürünlerin de yer aldığı koleksiyonlar piyasaya sürülecek.

YENİLİK VE KÜLTÜRLE GÜÇLENEN BİR VİZYON

Adidas CEO’su Bjørn Gulden, iş birliği hakkında, “Adidas olarak Formula 1 dünyasına geri dönmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Mercedes-AMG PETRONAS gibi bir takımla çalışmak, hız, inovasyon ve performans tutkularımızı güçlendirecek. Ürünlerimizle yeni nesil taraftarları heyecanlandırmayı hedefliyoruz,” dedi.

Takımın CEO’su Toto Wolff ise, “Adidas gibi ikonik bir markayla bu iş birliğini başlatmak, hem pistteki hem de pist dışındaki başarılarımızı ileri taşıyacak. Bu iş birliği, sporun estetik ve performans anlayışını yeniden tanımlayacak,” ifadelerini kullandı.

FORMULA 1 KÜLTÜRÜNÜ GENİŞLETEN ADIMLAR

Mercedes-AMG PETRONAS F1 Takımı koleksiyonu, şubat ayında tanıtılarak global satışa sunulacak. adidas.com/motorsports ve mercedesamgf1.com adreslerinden ulaşılabilir olacak. Bu ortaklık, hem spor kültürünü hem de Formula 1’e olan ilgiyi genişletmeyi hedefliyor.