Adidas’ta büyük skandal! Müslümanlar ayağa kalktı

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu, Adidas'ın Türkiye’de de satılan ‘Samba OG’ model ayakkabılarda, ürün bileşiminde domuz derisi kullanıldığına dair tespitte bulundu. Şirket tarafından bir savunmanın yapılmaması sebebiyle Reklam Kurulu, 550 bin 59 lira idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verdi.

DOMUZ DERİSİ TESPİT EDİLDİ

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Adidas'ın Türkiye’de de satılan ‘Samba OG’ model ayakkabılarda, ürün bileşiminde domuz derisi kullanıldığı tespit edildi. Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu tarafından tespit edilen firmanın Türkiye’deki satış sayfasında yer verilen ürün açıklamasında ‘doğal deri’ ifadesine yer verildiği, ürün içeriğinde domuz derisinden bahsetmediği ortaya çıktı.

“DİNÎ HASSASİYETLERİNE AYKIRI BİR BİLEŞENİN”

Kurul tarafından yapılan incelemenin ardından Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği uyarınca reklamı yapılan bir malın içeriğinde, toplumun genel dinî hassasiyetlerine aykırı bir bileşenin doğrudan veya dolaylı olarak kullanılması halinde bu hususun reklamlarda açıkça belirtilmesi gerektiği de aktarıldı.

KURUL CEZA KARARI VERDİ

Reklam Kurulu, ürünün detaylı içeriği ile ilgili bilgi almak amacıyla müşteri hizmetleri biriminden detaylı ürün bilgisi istedi. Ancak “üründe domuz derisi olup olmadığı hakkında bilgi verilemeyeceğine” dair iddiaların tetkiki amacıyla Adidas’tan savunma talep edildi. Firma 14 Kasım 2024’te tebliğ edilen söz konusu yazıya cevap vermemesi sebebiyle kurul tarafından ispat yükümlülüğünü yerine getirmediği yönünde değerlendirildi. Firmanın Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddelerine aykırı tanıtımlarda bulunduğunu kararlaştıran Reklam Kurulu, firmaya 550 bin 59 lira idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verdi.