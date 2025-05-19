Adidas’tan alışveriş yapan tüm müşterilerin verileri çalındı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Adidas’tan alışveriş yapan tüm müşterilerin verileri çalındı!

Dünyaca ünlü spor giyim markası Adidas müşterilerine kritik bir açıklama yaptı. Adidas, müşterilerinin kişisel verilerinin çalındığını duyurdu.

Adidas, müşterilerin kişisel verilerinin çalındığını duyurdu. Dünyaca ünlü spor giyim markasından yapılan bu açıklama milyonlarca müşterisini telaşlandırdı.

ADİDAS'TAN AÇIKLAMA

Adidas’tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Değerli müşteriliermiz, yakın zamanda yaşadığımız ve verilerinizi etkilemiş olabilecek bir sorun hakkında sizi bilgilendirmek amacıyla sizlere ulaşmaktayız.

Ne oldu?

Adidas yakın zamanda adidas’ın müşterileriyle ilgili bazı verilerin yetkisiz bir üçüncü tarafa ifşa edildiği konusunda bilgilendirilmiştir.

Hangi bilgiler etkilenmiştir?

Söz konusu veriler, müşteri hizmetlerine ekibimizle iletişime geçmiş olan müşterilere ilişkin iletişim bilgilerinden oluşmaktadır. Bu bilgiler arasında isim, e-posta adresi, telefon numarası, cinsiyet ve doğum tarihi yer alabilmektedir. Ödeme kartı bilgileri gibi hiçbir finansal bilgi veya şifre olaydan etkilenmemiştir.”

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